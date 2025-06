UeD crisi tra Gianmarco e Cristina? Lui in vacanza da solo lei dà una brutta notizia

La coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, sta vivendo un momento di crisi che fa discutere i fan. Le recenti uscite separate e il silenzio sulla loro relazione alimentano i sospetti di una rottura imminente. Dopo la scelta pubblica, sembra che le ombre si stiano allungando sulla loro storia d’amore, lasciando tutti a chiedersi: cosa sta davvero succedendo tra loro?

I pronostici dei detrattori della coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara pare si stiano gradualmente avverando. In questi giorni la coppia nata a Uomini e Donne al termine di questa edizione, con tanto di scelta plateale e commovente, sta generando molto sgomento. Il motivo risiede nel fatto che i due non appaiono quasi mai insieme e fanno anche fatica a parlare della loro vita al plurale includendo, di conseguenza, l’altro. A generare scompiglio, però, sono state delle foto e dei video che hanno immortalato Gianmarco in vacanza da solo. Per giunta, poi, ieri Cristina ha registrato una diretta su Instagram in cui ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti. 🔗 Leggi su Tutto.tv