Un leader europeo che dica a Trump: "Hai rotto le palle". Durante un breve scambio con i giornalisti, Carlo Calenda ha espresso tutta la sua frustrazione per il comportamento del tycoon americano, evidenziando come le sue azioni stiano minando l'unità e il rispetto tra alleati. Una richiesta di fermezza e coraggio da parte dei nostri rappresentanti che, in un momento cruciale, devono farsi sentire con decisione e chiarezza.

Incontrando i giornalisti a margine delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla prossima riunione del Consiglio europeo, fuori da Palazzo Madama, il leader di Azione Carlo Calenda è tornato a parlare di Donald Trump: “Sono agghiacciato dal modo in cui Trump sta trattando i leader europei. Hanno dovuto restringere il vertice Nato perché Trump si annoiava, vi pare normale? Io vorrei un leader europeo, uno a caso, che si alzasse e gli dicesse: ‘Hai rotto le palle. Siamo grandi paesi, o ti siedi con dignità o se ci chiedi di mettere Putin al G7 ci alziamo e ce ne andiamo’”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Calenda: “Serve leader europeo che dica a Trump: hai rotto le palle”

