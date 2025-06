Ucraina Zelensky | Russia potrebbe attaccare Paesi Nato entro 5 anni

Il mondo si prepara a un possibile scenario di grande tensione: il presidente ucraino Zelensky avverte che la Russia potrebbe attaccare un Paese NATO entro cinque anni. Mentre il vertice dell’Alleanza si apre all'Aja, cresce la preoccupazione per la sicurezza europea, alimentata anche da critiche alla recente proposta di spesa militare del 5% del Pil, giudicata forse insufficiente a contenere le minacce emergenti. È un richiamo all’unità e alla preparazione che non può essere ignorato.

(Adnkronos) – Un attacco della Russia a un Paese membro della Nato è possibile entro cinque anni. Lo sostiene, in un'intervista a Sky News prima dell'inizio del vertice dell'Alleanza all'Aja, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che l'obiettivo di spesa proposto dalla Nato, pari al 5% del Pil e radicalmente aumentato, potrebbe essere troppo basso. "A . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

