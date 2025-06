Ucraina Zelensky è arrivato in Olanda dove si tiene il vertice della Nato

L’arrivo di Zelensky in Olanda segna un momento cruciale nella scena geopolitica europea, anticipando il vertice NATO all’Aia. Il presidente ucraino ha già incontrato re Carlo III e il premier britannico Keir Starmer, rafforzando il sostegno internazionale alla sua causa. Con alleati europei e occidentali convergenti, le prossime decisioni saranno decisive per il futuro della sicurezza regionale. Gli alleati europei e...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato lunedì sera all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Il presidente ucraino è arrivato in Olanda con un giorno di anticipo rispetto al vertice dei leader della Nato che si terrà all’Aia. Lunedì mattina Zelensky ha incontrato in privato re Carlo III e ha pranzato con lui, secondo quanto riferito da Buckingham Palace. Successivamente ha incontrato il primo ministro Keir Starmer. Gli alleati europei e il Canada vogliono che l’Ucraina sia in cima all’agenda del vertice, ma temono che Trump non voglia che il presidente Volodymyr Zelensky rubi la scena. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky è arrivato in Olanda dove si tiene il vertice della Nato

In questa notizia si parla di: zelensky - arrivato - olanda - vertice

Putin alle strette, evitare il vertice a Istanbul per non legittimare Zelensky - Putin sembra deciso a evitare il vertice a Istanbul per non legittimare Zelensky. La possibilità di un disgelo diplomatico appare lontana, e persino Ankara non offre un terreno proficuo per il dialogo.

Il presidente M5s convoca per martedì a L’Aia, in concomitanza con il vertice Nato, i partiti progressisti contrari all’aumento delle spese militari Vai su Facebook

Ucraina, Zelensky è arrivato in Olanda: parteciperà al vertice della Nato all'Aia; Vertice Nato, all'Aia si incontrano i leader mondiali: le immagini della location; Consiglio europeo, accordo unanime sulla difesa comune. Sull'Ucraina resta il veto di Orban - Il vertice Ue concorda i 5 principi per la pace in Ucraina.

Ucraina, Zelensky è arrivato in Olanda: parteciperà al vertice della Nato all'Aia - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato lunedì sera all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Guerra Ucraina, Zelensky: "Incontrerò Trump a margine del vertice Nato". LIVE - I presidenti di Ucraina e Stati Uniti hanno in programma di incontrarsi domani a margine del vertice Nato all'Aia. Da tg24.sky.it