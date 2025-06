Ucraina raid russi su Dnipro Zelensky al vertice Nato

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano con nuovi raid su Dnipro, mentre Zelensky denuncia piani di aggressione più ampi e chiede solidarietà al vertice NATO. Un quadro di crescente pericolo che richiede attenzione globale, con il futuro della sicurezza europea in bilico. La situazione rimane critica, e le decisioni internazionali potrebbero segnare il corso di questa crisi.

Il conflitto in Ucraina: Mosca bombarda Dnipro e altre città. Dal vertice della Nato all'Aja, Zelensky denuncia che "la Russia pianifica operazioni contro altri Paesi europei". Servizio di Vito D'Ettorre.

Ucraina, Zelensky apre al vertice in Turchia con Putin e Trump annuncia che… - In un momento cruciale per la guerra tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un vertice in Turchia con Vladimir Putin e Donald Trump.

Droni russi su Sumy, tre morti. Il sostegno della Nato nei confronti dell'Ucraina resta "incrollabile". A Kyiv sono state completate le operazioni di soccorso sul luoghi dell'attacco con missili e droni la notte.

Media: Putin ha aiutato Trump su tregua Iran-Israele e ora "si aspetta contropartita su Kiev"; Guerra Ucraina, Zelensky: Mosca pianifica guerra ad altri Paesi europei. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump frena su "aggressione russa" in bozza finale Nato.

Donald Trump vedrà "probabilmente" il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine della Nato.

"Non posso rivelare nulla prima della dichiarazione del vertice, ma possiamo essere certi che nella dichiarazione del vertice..."