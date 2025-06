Ucraina nell’Ue chi ci guadagna | Grandi benefici per Kiev modesti per l’Europa centrale

L’eventuale adesione dell’Ucraina all’Unione Europea rappresenta un punto di svolta con benefici significativi per Kiev, che può rafforzare la sua economia e la stabilità politica. Tuttavia, i vantaggi per l’Europa centrale risultano più contenuti, limitati a un incremento modesto di opportunità e rischi geopolitici. La Polonia, tra i principali promotori, vede questa scelta come un tassello cruciale nel mosaico della sicurezza regionale, ma quali saranno le reali ripercussioni a lungo termine?

Roma, 24 giugno 2025 – Secondo un nuovo rapporto dell’Istituto economico polacco (Polski Instytut Ekonomiczny), l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea porterebbe notevoli vantaggi economici a Kiev, ma solo modesti benefici all’Europa centrale. La Polonia è stata una convinta sostenitrice dell’adesione dell’Ucraina all’Ue, considerandola un imperativo geopolitico per contrastare l’inflUenza russa e rafforzare la stabilità regionale, nonostante le recenti tensioni sulle importazioni agricole. Il rapporto dell’istituto del giugno 2025, “ Mutual Benefits: Economic ConseqUences of Ukraine’s EU Integration ”, suggerisce che, sebbene l’Ucraina possa trarne notevoli vantaggi, l’impatto economico sui paesi dell’Europa centrale, in particolare sulla Polonia, il principale partner commerciale dell’Ucraina nell’Ue, sarà limitato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina nell’Ue, chi ci guadagna: “Grandi benefici per Kiev, modesti per l’Europa centrale”

