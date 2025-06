Ucraina l’allarme di Zelensky | Russia pronta ad attaccare un Paese Nato entro 5 anni

L’allarme di Zelensky scuote ancora una volta l’Europa: il presidente ucraino avverte che la Russia potrebbe prepararsi a un attacco inaspettato, e che un nuovo conflitto nel cuore dell’Est Europa potrebbe esplodere entro 5 anni. In un mondo già sconvolto da tensioni globali, questa minaccia riaccende i riflettori su una crisi ancora lontana dalla stabilità. La domanda ora è: come reagirà la comunità internazionale?

La situazione geopolitica internazionale si fa ogni giorno più complessa, con focolai di guerra e di conflitto che si espandono in varie zone del mondo. L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran ha ulteriormente sconvolto il quadro, e ha momentaneamente messo in secondo piano il conflitto in Ucraina. Ci ha pensato Zelensky a riportare l’attenzione su ciò che sta accadendo nell’Est Europa, e lo ha fatto lanciando un monito di quelli che pesano, e occupano l’attenzione e le scrivanie di generali e governi europei. Il presidente dell’ Ucraina, infatti, torna a scuotere l’Occidente alla vigilia del vertice dell’ Alleanza Atlantica all’Aja: secondo lui, Mosca potrebbe lanciare un’offensiva diretta contro un Paese Nato entro il 2030. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it