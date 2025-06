Ucraina confronto a distanza tra Rutte e Putin

Nel quadro della complessa situazione in Ucraina, il confronto tra Rutte e Putin si fa più acuto. Mentre il leader russo denuncia una corsa agli armamenti provocata dalla NATO, l’Europa osserva con attenzione questa tensione crescente. Un dialogo difficile che rischia di alimentare ulteriormente lo scontro globale, richiedendo lucidità e diplomazia per evitare escalation. La sfida è trovare un equilibrio che possa favorire la pace e la stabilità internazionale.

Ucraina, Rutte “Incontro in Turchia una finestra di opportunità” - In occasione dell'incontro tenutosi in Turchia, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sottolineato l'importanza di una "finestra di opportunità" per migliorare la situazione in Ucraina.

C'è chi si piega agli ordini di Trump. E chi dice no. Pedro Sanchez ha scelto ancora una volta la seconda. Il premier spagnolo ha rifiutato l'aumento delle spese militari al 5% del PIL, come indicato dalla Nato e dal nuovo segretario Rutte dopo le richieste di Tru

Droni ucraini sulle basi dei bombardieri strategici russi; Ucraina, vertice dell’Aia senza Kiev: Zelensky sarà solo alla cena. Il veto di Trump anche al G7; Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 gennaio. Kiev: “Massiccio attacco contro Federazione russa”.

Ucraina, Zelensky: "Non riusciamo a riprendere Crimea e Donbass". Lite a distanza con Orban. Rutte: "Parlare di pace favorisce la Russia" - E sulla questione è intervenuto anche il segretario della Nato, Mark Rutte, che non vuole nemmeno sentir parlare di pace: "La mia posizione è che l'Ucraina deve essere messa in una posizione ...

Parigi, leader europei divisi al vertice sull'Ucraina: Italia e Germania frenano sull'invio di truppe. Rutte: «Clima buono, ma nessuna decisione» - Nato Mark Rutte: «Pronti e volenterosi, ecco com'è l'Europa dopo il vertice di oggi di Parigi: a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina, a investire ...