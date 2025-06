Ucraina Ceo Spotify Daniel Ek sposa guerra contro la Russia | 600mln € per droni militari con AI della tedesca Helsing valore 12mld $

Daniel Ek, CEO di Spotify e innovatore nel mondo tech, ha annunciato un investimento di 600 milioni di euro nella startup tedesca Helsing, specializzata in droni militari con intelligenza artificiale. Un gesto che testimonia il suo impegno nel supporto alla resistenza ucraina nella guerra contro la Russia, sottolineando come la tecnologia possa diventare strumento di difesa e solidarietà. Un esempio di come l’innovazione può fare la differenza anche nei momenti più difficili, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Ek, fondatore e CEO della piattaforma di streaming musicale Spotify ha investito 600 milioni di euro nella strartup Helsing, specializzata in droni da combattimento. Ora è una delle aziende tecnologiche private di maggior valore in Europa Daniel Ek, fondatore e amministratore delegato di Spot. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Ceo Spotify Daniel Ek sposa guerra contro la Russia: 600mln € per droni militari con AI della tedesca Helsing, valore 12mld $

In questa notizia si parla di: spotify - daniel - droni - helsing

Daniel Ek, il fondatore di Spotify, ha investito 600 milioni in una startup di droni militari - Daniel Ek, il visionario fondatore di Spotify, si sta facendo notare anche nel mondo della tecnologia militare con un investimento di 600 milioni di euro in Helsing, startup tedesca leader nei droni militari autonomi.

Ha guidato il più grande round di finanziamento per la società tedesca Helsing, ora valutata 12 miliardi di euro e impegnata nella produzione di massa di sistemi d'arma autonomi Vai su Facebook

Daniel Ek, il fondatore di Spotify, ha investito 600 milioni in una startup di droni militari; Perché il fondatore di Spotify sta investendo in tecnologie militari; Il fondatore di Spotify investe sempre di più nell’AI militare: altri 600 milioni di euro in Helsing.

Daniel Ek, il fondatore di Spotify, ha investito 600 milioni in una startup di droni militari - Ha guidato il più grande round di finanziamento per la società tedesca Helsing, ora valutata 12 miliardi di euro e impegnata nella produzione di massa di sistemi d'arma autonomi ... Si legge su wired.it

Helsing: il CEO di Spotify punta sulla difesa europea - L'interesse per il rafforzamento della difesa europea ha attirato l’attenzione di molti investitori. Segnala tecnoandroid.it