Uccide la mamma con un’accetta Filippo Manni in infermeria L’avvocato | Va sorvegliato a vista

Una tragica vicenda scuote la tranquillità: Filippo Manni, il giovane di 21 anni che ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa, con un’accetta, si trova ora in infermeria sotto stretta sorveglianza e trattamento specializzato. L’avvocato di Manni, preoccupato per il suo stato di salute mentale, sottolinea l’importanza di monitorare attentamente il ragazzo in questo momento delicato. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione di emergenze psicologiche in casi così drammatici, lasciando aperti numerosi dubbi sul futuro.

A Fanpage.it l'avvocato di Filippo Manni, il 21enne che ha confessato di aver ucciso la madre Teresa Sommario con un colpo d’accetta, ha spiegato: "Il mio assistito sta male: è in infermeria sotto trattamento psicologico e psichiatrico e anche farmacologico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Racale (LE), Teresa Sommario uccisa a colpi d'accetta del figlio 21enne dopo una lite, Filippo Manni fermato dopo breve fuga - Una tragedia scuote Racale: Teresa Sommario, 52 anni, è stata brutalmente uccisa a colpi di accetta dal proprio figlio di 21 anni dopo una lite furiosa.

