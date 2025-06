Tutto quello che c' è da sapere su Hurry Up Tomorrow il film evento di The Weeknd al cinema fino al 25 giugno con Jenna Ortega

Dopo il successo dell’album omonimo che ha conquistato la vetta delle classifiche mondiali, The Weeknd si prepara a stupire nuovamente il pubblico con Hurry Up Tomorrow, un film che rappresenta molto più di un semplice adattamento cinematografico. La pellicola, diretta da Trey Edward Shults, già dietro al macchina da presa di film come Krisha (2015) e It Comes at Night (2017), è al cinema solo fino al 25 giugno, distribuito da Notorious Pictures. La trama di “Hurry Up Tomorrow”. Abel è un musicista di fama mondiale tormentato da una profonda insonnia e da un malessere che lo consuma lentamente. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere su "Hurry Up Tomorrow", il film evento di The Weeknd al cinema fino al 25 giugno, con Jenna Ortega

Hurry Up Tomorrow: trailer italiano e data di uscita del film con Jenna Ortega e the Weeknd - Preparati a vivere un'esperienza intensa con "Hurry Up Tomorrow", il nuovo thriller psicologico che segna il debutto di Abel Tesfaye, alias The Weeknd, sul grande schermo.

