Tutto pronto per il Forum Wine Festival | week end tra vino musica ed emozioni

San Pancrazio Salentino si prepara a vivere un weekend indimenticabile con la terza edizione del Forum Wine Festival, il 28 e 29 giugno. Due giorni di pura passione tra vino, musica ed emozioni, che trasformeranno il territorio in un palcoscenico di eccellenza enologica. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere e scoprire le meraviglie della nostra terra: un’esperienza da non perdere!

