TUTTO IN UN’ESTATE! Il film rivelazione di Louise Courvoisier dal 26 giugno 2025 al cinema

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con "Tutto in un’estate!", il fi lm rivelazione di Louise Courvoisier che conquista pubblico e critica. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, questo avvincente coming of age ambientato nel cuore del Giura promette emozioni autentiche e riflessioni profonde. Dal 26 giugno 2025, le sale italiane si animano con una storia che ti farà sognare, crescere e scoprire il vero valore dell’amicizia e della scoperta di sé. Non perderlo!

Arriva nelle sale italiane il 26 giugno 2025 TUTTO IN UN’ESTATE!, il primo lungometraggio diretto da Louise Courvoisier, distribuito da Movies Inspired. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024 nella sezione Un Certain Regard, dove ha conquistato il Premio Giovani, il film è un intenso coming of age ambientato nella regione francese del Giura, già acclamato dalla critica e premiato ai César con due riconoscimenti prestigiosi: Miglior esordio alla regia e Migliore rivelazione femminile (Maïwène Barthélemy). Un racconto di formazione autentico e sorprendente. TUTTO IN UN’ESTATE! ( titolo originale: Vingt Dieux ) racconta la storia di Totone, un diciottenne spensierato che ama passare le giornate tra birra e feste con gli amici. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - TUTTO IN UN’ESTATE! Il film rivelazione di Louise Courvoisier dal 26 giugno 2025 al cinema

In questa notizia si parla di: tutto - estate - film - louise

Tutto in un'estate: ecco il trailer italiano del film francese in arrivo al cinema - Preparati a vivere un’estate indimenticabile con il nuovo film francese "Tutto in un’estate", diretto da Louise Courvoisier.

Tutto in un'estate, il cinema francese analizza i sentimenti umani come nessun altro. Le prime reazioni alle anteprime del film, dal 26 giugno al cinema. https://mymovies.it/film/2024/tutto-in-unestate/news/tutto-in-unestate-il-cinema-francese-analizza-i-sentimen Vai su X

Louise Courvoisier mette mano alla macchina da presa in un variegato connubio di dramma, commedia e spaccato sociale. Proficuo anche il lavoro con gli attori non protagonisti. Da giovedì 26 giugno al cinema ½ Vai su Facebook

Tutto in un'estate!, guarda una clip inedita del film - Candidato a quattro César, ha vinto per il Miglior esordio alla regia e la Migliore rivelazione femminile. Riporta mymovies.it

Tutto in un'estate!, il trailer ufficiale del film di Louise Courvoisier - Un coming of age interpretato da attori non professionisti. Si legge su mymovies.it