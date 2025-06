Tutti pazzi per il retro-futurismo | cos' è e come lo si cavalca

Tutti pazzi per il retro-futurismo! Al numero 232 di Corso Como, nel cuore pulsante di Milano, lo IED trasforma un semplice garage in un vivace laboratorio di innovazione. Qui, tra memoria e visione, la creatività incontra la responsabilità , creando un ponte tra passato e futuro. Scopri come cavalcare questa tendenza rivoluzionaria e lasciati ispirare da un mondo dove l’immaginazione si fa strada nel presente.

In quello che era un garage – al 10 di Corso Como, nel cuore di Milano – lo IED, l'Istituto Europeo di Design accende una nuova scintilla sulla creatività retro-futuristica: un laboratorio di idee dove la creatività incontra responsabilità , memoria e visione.

