Tutti contro la pluriclasse? La Cisl Scuola Toscana Nord alza il tono, evidenziando una realtà che non può essere ignorata. Nel caso della scuola primaria di Nave, con 19 bambini in una sola classe, il limite previsto dalla normativa è già superato, scatenando allarme tra famiglie e sindacato. La nostra Organizzazione si impegna a difendere il diritto all’istruzione di qualità per ogni alunno, perché solo così possiamo costruire un futuro più equo.

Sul caso della scuola primaria di Nave – dove da settembre è prevista una pluriclasse con 19 bambini – interviene oggi il segretario Cisl Scuola Toscana Nord Gian Michele Mostardini. “Diciannove bambini in una pluriclasse sono un numero più alto rispetto a quello previsto dalla normativa. Subito è scattato l’allarme delle famiglie, ma anche l’analisi e la preoccupazione del nostro Sindacato – sottolinea Mostardini –. La nostra Organizzazione territoriale si è interfacciata fin da subito con i genitori e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Lucca 7” fin dal primo momento in cui è stata resa nota la determinazione dell’Ambito Territoriale di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti contro la pluriclasse. Monito Cisl: "Ripensateci"

