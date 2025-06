Tutti a terra davanti all’ingresso della Camera il flash mob contro il riarmo Miliardi rubati alle nostre tasche

Tutti a terra davanti all’ingresso della Camera, un flash mob simbolico denuncia il riarmo e i miliardi sottratti alle nostre tasche. Una manifestazione coraggiosa al Pantheon e un corteo verso Montecitorio per dire no alla corsa agli armamenti dei Paesi europei e della NATO. “La nostra Europa è quella della pace e della democrazia,” afferma Raffaella Bolini, vicepresidente Arci, ricordandoci che il cambiamento dipende da noi.

Manifestazione davanti al pantheon e poi corteo per raggiungere la Camera dei Deputati dove manifestanti contro il piano di riarmo dei Paesi europei e Nato. “La nostra Europa è un’altra, è l’Europa della Pace, del diritto internazionale, della democrazia” afferma Raffaella Bolini, vicepresidente Arci. “Trump ci riporta alla logica della clava. Oggi i Paesi Nato, incluso il nostro, decideranno l’aumento al 5% del Pil per le spese militari. Miliardi rubati alle nostre tasche. Era possibile dire di no. La Spagna ha detto di no, il nostro Paese di sì”. Las manifestazione, arrivata davanti a Montecitorio ha organizzato un ‘die in’ “per ricordare come si vive e come si muore a Gaza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutti a terra davanti all’ingresso della Camera, il flash mob contro il riarmo. “Miliardi rubati alle nostre tasche”

