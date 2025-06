Tutta la forza di mamma e papà | Accolti come in una famiglia

tutta la forza di mamma e papà, accolti come in una famiglia. La storia dei due genitori senegalesi e delle loro bimbe è un esempio toccante di solidarietà e speranza, supportati dall’équipe medica, dal Comitato Verga, dalla Regione Lombardia e persino dall’Aeronautica Militare. In questi dieci mesi, il legame familiare ha dimostrato che l’amore e l’unione vanno oltre ogni ostacolo. Solo la fiducia reciproca rende possibile un lieto fine.

La storia dei due genitori senegalesi e delle loro bimbe è la storia di una famiglia che ha trovato accoglienza e supporto dell'équipe medica, dal Comitato Verga, da Regione Lombardia e persino dall' Aeronautica Militare. Si dimostra ancora una volta l'importanza di una rete di solidarietà che va oltre l'aspetto puramente medico. Lo confermano la mamma e il papà delle gemelline, che in questi dieci mesi non si sono separati da loro. Solo la mamma, una volta, è riuscita a tornare in Senegal per fare visita agli altri figli rimasti a casa. "Da quando siamo arrivati, lungo tutto il percorso abbiamo incontrato persone eccezionali.

Incidente a Quarto d'Altino, famiglia si schianta contro un furgoncino: morto il papà alla guida, mamma e neonato di 10 mesi incastrati tra le lamiere - Tragico incidente a Quarto d'Altino: un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgoncino.

Papa Leone è un grande dono di Dio e una consolazione per tutti. Le sue parole di oggi sul matrimonio, sulla famiglia, sul ruolo di mamma papà figli e nonni sono balsamo sulle ferite di tante famiglie in difficoltà. Coraggio! Non inseguiamo utopie ma stiamo p Vai su X

Patrizia Groppelli: "Per me esiste una mamma e un papà. Una famiglia è composta da un uomo ed una donna" #Pomeriggio5 Vai su Facebook

