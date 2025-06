Tutta colpa del rock | la nuova commedia con Lillo in anteprima al Festival di Giffoni 2025

Preparati a scatenarti con risate e musica nella nuova commedia "Tutta colpa del rock". Lillo, Elio, Maurizio Lastrico e Carolina Crescentini portano sul grande schermo un mix esplosivo di umorismo e passione, in anteprima assoluta al Giffoni 2025. Un film da non perdere, che promette di conquistare il pubblico e lasciarlo senza fiato. La scena è pronta: la risata è assicurata!

Lillo, Elio, Maurizio Lastrico e Carolina Crescentini sono i protagonisti di Tutta colpa del rock, la commedia di Andrea Jublin, che sarà presentata in anteprima alla 55esima edizione del Giffoni Film Festival. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tutta colpa del rock: la nuova commedia con Lillo in anteprima al Festival di Giffoni 2025

In questa notizia si parla di: tutta - colpa - rock - commedia

“Grattatina” in auto, da oggi ti costa 380€ | Tutta colpa dell’intelligenza artificiale: ti spiavano e non lo sapevi - La storia di Tim Hanssen, un automobilista olandese, getta luce su una sorprendente e inquietante realtà: una semplice grattatina in auto gli è costata 380 euro.

Il mensile So Foot si lancia in un atto d'accusa contro il calcio italiano che parte dalla finale di Champions: "Lì credono che Kean o Retegui siano dei crack, il calcio è una commedia dell'arte. Gli stadi? In Francia gioielli, in Serie A una vergogna" Vai su Facebook

Tutta colpa del rock, ad agosto nei cinema la nuova commedia con Lillo e Naska; Tutta colpa del rock: la nuova commedia con Lillo in anteprima al Festival di Giffoni 2025; Il Teatro Popolare di Tarquinia porta in scena “Tutta colpa del TG” a Marino: successo per la commedia di Annibale Izzo.

Tutta colpa del rock: la nuova commedia con Lillo in anteprima a Giffoni - Lillo, Elio, Maurizio Lastrico e Carolina Crescentini sono i protagonisti di Tutta colpa del rock, la commedia di Andrea Jublin, presentata in anteprima alla 55esima edizione del Giffoni Film Festival ... Come scrive comingsoon.it

“Tutta colpa del rock”, il nuovo film commedia con Lillo Petrolo, Elio in anteprima al Giffoni Film Festival - Bruno è un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, bugiardo patologico, egoista, vanesio e padre assente. Si legge su teleblog.it