Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP

Scopri il vero sapore del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, un'eccellenza che merita di essere tutelata e valorizzata. La serata organizzata dal Consorzio presso Villa Lanzara a Sarno mette in luce l’importanza della certificazione DOP: solo così si può garantire qualità autentica e tradizione. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Squillante, si approfondiranno le strategie per proteggere questa preziosa risorsa. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino la nostra eccellenza gastronomica.

È San Marzano solo se è DOP, è questo il messaggio della serata organizzata dal Consorzio di presso la propria sede a Villa Lanzara a Sarno. All’incontro, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sarno, Francesco Squillante, hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP

In questa notizia si parla di: marzano - tutela - pomodoro - agro

‘È San Marzano solo se è DOP’, l’iniziativa del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano - Scopri l’orgoglio e la qualità del vero San Marzano con l’iniziativa del Consorzio di Tutela. Un’occasione unica per ribadire che San Marzano è solo se DOP, garantendo eccellenza e autenticità.

Translate postPomodoro San Marzano, una serata di valorizzazione del prodotto. Iniziativa organizzata dal consorzio di tutela #ANSA Vai su X

Pomodoro, il Consorzio di tutela ribadisce: «È San Marzano Dop solo il prodotto trasformato e messo in scatola»; Pomodoro San Marzano, una serata di valorizzazione del prodotto; 'È San Marzano solo se è DOP', l'iniziativa del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano.

Pomodoro San Marzano, una serata di valorizzazione del prodotto - È San Marzano solo se è DOP, è questo il messaggio della serata organizzata dal Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese- Segnala ansa.it

San Marzano Dop, impegno a difesa del pomodoro tra tradizione e mercati internazionali - Il Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano DOP a Sarno promuove la difesa del prodotto autentico contro le imitazioni, valorizzando il legame con il territorio campano e sostenendo l’economia loc ... gaeta.it scrive