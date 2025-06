Turista scompare durante escursione su vulcano in Indonesia | trovata morta vicino al cratere 4 giorni dopo

Una tragedia sfiorata per Juliana Marins, la giovane brasiliana dispersa sul vulcano Rinjani in Indonesia. Dopo quattro giorni di speranze e ricerche estenuanti, il suo corpo è stato rinvenuto vicino al cratere, mettendo fine a un caso che ha catturato l'attenzione internazionale. La sua vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza e le emozioni che accompagnano le avventure in territori selvaggi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica storia.

È stata trovata morta dopo 4 giorni di ricerche Juliana Marins, brasiliana di 26 anni scomparsa da sabato dopo una escursione sul Monte Rinjani, vulcano attivo dell'isola di Lombok, in Indonesia. Un drone l'aveva localizzata ed era ancora viva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: escursione - vulcano - indonesia - trovata

Indonesia, l’eruzione del vulcano Laki Laki - L’Indonesia si trova di nuovo nel cuore di un’esperienza naturale potente e inaspettata. Il vulcano Lewotobi Laki Laki, nel centro-sud dell’arcipelago, ha dato vita a un’eruzione impressionante che ha sollevato colonne di cenere incandescente alte 10.

Turista scompare durante escursione su vulcano in Indonesia: trovata morta vicino al cratere 4 giorni dopo; Eruzione del Monte Marapi: 11 escursionisti trovati morti sul vulcano indonesiano; Una turista muore cadendo in un vulcano attivo in Indonesia.

Turista scompare durante escursione su vulcano in Indonesia: trovata morta vicino al cratere 4 giorni dopo - È stata trovata morta dopo 4 giorni di ricerche Juliana Marins, brasiliana di 26 anni scomparsa da sabato dopo una escursione sul Monte Rinjani, vulcano attivo dell’isola di Lombok, in Indonesia. Lo riporta fanpage.it

Eruzione del vulcano Marapi in Indonesia: morti 11 escursionisti - E’ di almeno 11 escursionisti morti il bilancio dopo l’improvvisa eruzione del vulcano Marapi, sull’isola di Sumatra, nell’indonesia ... Come scrive tg24.sky.it