Turista precipita nel cratere di un vulcano | ritrovata morta dopo 4 giorni

Una tragica scoperta scuote l’Indonesia: una giovane turista, caduta nel maestoso cratere del vulcano Rinjani, è stata trovata morta dopo quattro dolorosi giorni di sopravvivenza. L’incidente mette in luce i pericoli nascosti di avventurarsi senza adeguate precauzioni in ambienti così estremi. La sua storia ci ricorda l’importanza di rispettare sempre le regole di sicurezza durante escursioni in luoghi selvaggi e affascinanti.

L'episodio è avvenuto in Indonesia, all'interno del vulcano Rinjani. La ragazza era caduta nel cratere durante un escursione e lì è rimasta rimasta intrappolata per giorni, senza acqua, cibo o riparo. Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungerla è stato troppo tardi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Turista precipita nel cratere di un vulcano: ritrovata morta dopo 4 giorni

