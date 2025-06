Turismo in arrivo alloggi per i lavoratori del settore | il piano da 120 milioni di euro del Governo

Il settore del turismo si prepara a una svolta importante grazie a un investimento di 120 milioni di euro approvato dal governo. Questo piano ambizioso mira a creare e riqualificare alloggi per i lavoratori del settore, offrendo soluzioni abitative a canone calmierato e contributi per l’affitto. Un passo deciso per rilanciare l’occupazione giovanile e risolvere l’emergenza abitativa. Continua a leggere per scoprire come questa iniziativa cambierà il volto del settore.

Il governo ha approvato uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro per realizzare e riqualificare alloggi destinati ai lavoratori del turismo e dei servizi di ristorazione, le cosiddette staff house, con l'obiettivo di rispondere all'emergenza abitativa e favorire l'occupazione giovanile. La misura prevede case a canone calmierato e contributi per l’affitto, nell’ambito di un piĂą ampio Piano Casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

