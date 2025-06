Turismo estate 2025 all’insegna dello sport | fitness sul mare a Bibione

Preparati a vivere un’estate 2025 all’insegna dello sport e del benessere a Bibione, la perla della costa veneta. Gli italiani, protagonisti di questa stagione, scelgono di allenarsi sotto il sole, sulla spiaggia e in modo gratuito e senza pause. Con oltre 37 milioni di appassionati, l’attività fisica diventa il cuore delle vacanze estive. Questa tendenza crescente trasforma Bibione in un palcoscenico perfetto: perché non unirsi anche tu a questa rivoluzione sana e stimolante?

Un'estate 2025 da autentici protagonisti: in vacanza gli italiani scelgono lo sport! E sulla spiaggia veneta di Bibione (perla della costa veneta) prende il via il programma di allenamento professionale che non si prenota, non si paga e non si mette in pausa. Sono oltre 37 milioni i connazionali che si dedicano a un'attività fisica nel tempo libero, pari al 64,8% della popolazione. Questo secondo il Rapporto Sport 2024 dell'ICSC (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale). È il dato migliore mai registrato, e anche in ferie il benessere fisico resta la priorità, come conferma un'indagine di Trustpilot.

