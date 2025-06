Tuo fratello ha investito una donna servono 5mila euro | la polizia sventa truffa a un' anziana

Nella giornata di ieri, la polizia di stato ha sventato una pericolosa truffa ai danni di un’anziana, arrestando due uomini originari del Casertano. Un episodio che, purtroppo, coinvolge anche un caso di investimento che ha richiesto un intervento urgente e delicato. La lotta contro le truffe e le frodi si intensifica: ecco come le forze dell’ordine proteggono i cittadini più vulnerabili e garantiscono la sicurezza della comunità.

Nella giornata di ieri personale della polizia di stato, a seguito di un'attività info investigativa, ha arrestato, in un comune della provincia, due cittadini italiani originari del casertano che stavano per porre in essere la classica "truffa del finto avvocato" ai danni di una donna di circa.

