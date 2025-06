Tumori Ail in udienza dal presidente Mattarella

Un gesto di grande valore che sottolinea l’importanza della lotta contro i tumori del sangue. La delegazione Ail ha avuto l’onore di incontrare il presidente Mattarella al Quirinale, un momento di riflessione e impegno condiviso nella sfida contro leucemie, linfomi e mieloma. Questa visita rafforza la solidarietà e l’attenzione di tutto il Paese verso chi combatte ogni giorno queste malattie, un passo fondamentale verso un futuro più speranzoso.

(Adnkronos) – Una delegazione Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, è stata accolta in udienza dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, nel pomeriggio di lunedì 23 giugno in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma (21 giugno). Il capo dello Stato ha incontrato il . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

