Tudor ha fatto già guadagnare 90 milioni di euro Giuntoli e Thiago l’avevano lasciata in rosso pieno

Igor Tudor ha rivoluzionato la Juventus, portando nelle casse bianconere un guadagno di oltre 90 milioni di euro, ben lontano dai risultati di Giuntoli e Thiago Motta. La sua strategia e il suo talento hanno trasformato una stagione difficile in un successo economico e sportivo. La differenza si fa sentire, e il futuro della Juventus sembra più luminoso che mai grazie a questa svolta vincente.

Igor Tudor ha sicuramente dato qualcosa in più alla Juventus rispetto a Thiago Motta. Sicuramente a livello economico. Il Corriere dello Sport ci spiega che Tudor ha già portato nelle casse bianconere trenta milioni (fin qui) col Mondiale per club più i sessanta per la Champions. Champions che con Thiago Motta e Giuntoli stava diventando un miraggio. Per non parlare del mercato disastroso dell’ex direttore sportivo del Napoli che a Torino ha combinato soprattutto disastri. Il gatto e il gatto avevano messo la Juve in ginocchio. La cura Tudor: nuova armonia e un plus di 90 milioni (Corsport). Ne parla così il Corsport: “Se oggi la Juve è una macchina da gol – 9 in due partite negli Usa -, se diverte e si diverte, ma soprattutto se ha già staccato il pass per gli ottavi incassando 20 milioni per la partecipazione, altri 3,6 per i risultati conseguiti e 6,9 per l’entrata in top 16, lo deve alla serenità che il croato, dimostrandosi sempre empatico con i suoi calciatori, ha saputo trasmettere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tudor ha fatto già guadagnare 90 milioni di euro, Giuntoli e Thiago l’avevano lasciata in rosso pieno

