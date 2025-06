Tudor e il rebus Koopmeiners | deve metterlo al centro della Juve e trovargli un ruolo

Tudor ha deciso di mettere Koopmeiners al centro del progetto Juventus, cercando di valorizzare le sue qualità come centrocampista. L’olandese, che sin dall’inizio si era definito “non un attaccante”, ha dimostrato di poter essere una pedina chiave nel sistema bianconero. Dopo un primo anno di adattamento, ora la strategia è orientata a sfruttare al massimo la sua versatilità, aprendo nuove prospettive tattiche e di crescita per la squadra.

"Io sono un centrocampista, non un attaccante", diceva alla Gazzetta l'olandese, che al primo anno in bianconero ha pagato la sua duttilità. Ora però c'è un approccio tecnico e di dialogo differente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor e il rebus Koopmeiners: deve metterlo al centro della Juve, e trovargli un ruolo

Giuntoli: «C’è grande fame di andare in Champions. Vogliamo fare qualche innesto per fare il salto. Koopmeiners? Deve dimostrare il suo valore, lo farà. Su Tudor…» - Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, ha espresso grande entusiasmo per il sogno di tornare in Champions League, annunciando possibili innesti per rafforzare la squadra.

