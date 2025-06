TU TU E TU | A CASA | La Rai li licenzia immediatamente | a pochi giorni dalla 1^ diretta

L’estate 2025 a Viale Mazzini si apre con un’ombra di incertezza: tra licenziamenti lampo, programmi in bilico e colpi di scena inaspettati, il futuro della TV pubblica si gioca tra scelte decisive e sorprese sorprendenti. La Rai sta pianificando un nuovo corso, ma quali show saranno sacrificati? E quali novità rivoluzioneranno la stagione? Scopriamo insieme come si delineano le prossime mosse di questa appassionante sfida televisiva.

La nuova stagione 2025-2026 ha in serbo numerose sorprese e colpi di scena, ecco quali sono i programmi in bilico. L’estate 2025 si apre con un clima di forte incertezza nei corridoi di Viale Mazzini. Secondo le ultime indiscrezioni, la Rai starebbe preparando una sforbiciata significativa ai suoi palinsesti per la prossima stagione televisiva. I tagli previsti coinvolgerebbero almeno sei programmi, con riduzioni di puntate o cancellazioni vere e proprie, e stanno già provocando non pochi malumori all’interno degli staff interessati. Nel vortice dei tagli potrebbero finire anche programmi, definiti “minori” ma comunque parte della struttura informativa Rai. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - TU, TU E TU: A CASA | La Rai li licenzia immediatamente: a pochi giorni dalla 1^ diretta

In questa notizia si parla di: pochi - casa - licenzia - immediatamente

Travolta sulle strisce pedonali a pochi metri da casa, morta Genni Sgaravato. «Solare e generosa» - Genni Sgaravato, 48 anni, è tragicamente morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali a pochi passi da casa.

Ha gridato “Palestina libera” all’ingresso di Giorgia Meloni alla Scala di Milano, durante un concerto. Andava premiata per il coraggio del suo gesto. È stata licenziata in tronco. Punita per aver detto quello che molti pensano. La direzione del teatro non ha cerc - facebook.com Vai su Facebook

L'appello al ministro Urso per salvare 90 posti di lavoro a rischio in una nota azienda; Maersk licenzia 4 dipendenti, sostituiti dall'AI: lavoratori in sciopero; Parker, i lavoratori licenziati a sorpresa: «Uno choc esser lasciati a casa da un giorno all'altro».