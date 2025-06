Tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction | Fabri Fibra criticato per la citazione di Liam Payne Il rapper replica | Libertà di parola

Nel mondo della musica, le parole possono accendere polemiche e suscitare reazioni inaspettate. È il caso di Fabri Fibra, il rapper romano che con il suo nuovo album “Mentre Los Angeles brucia” si immerge in un vortice di emozioni e riflessioni, coinvolgendo collaboratori d'eccezione come Gaia, Noyz Narcos e Joan Thiele. Un viaggio tra critica sociale, introspezione e musica, capace di catturare l’attenzione e far parlare di sé.

“Mentre Los Angeles brucia ” è il titolo del nuovo disco di Fabri Fibra. Tra i 17 brani il singolo “Che gusto c’è”con Tredici Pietro e “Stupidi” con Papa V e Nerissima Serpe. Oltre a Tredici Pietro, Papa V e Nerissima Serpe, nel disco sono presenti anche Gaia, Massimo Pericolo, Joan Thiele e Noyz Narcos. L’album si apre con Francesco Guccini in uno dei suoi brani più importanti “L’avvelenata” che Fibra ha utilizzato per raccontare “il dramma dell’artista e la continua lotta tra l’urgenza di dire qualcosa e la paura di essere sostituiti velocemente”. Sta facendo discutere in questi giorni però il brano “Karma ok ” che inizia subito diretto: “Sono l’eletto, sempre sul pezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction”: Fabri Fibra criticato per la citazione di Liam Payne. Il rapper replica: “Libertà di parola”

In questa notizia si parla di: fibra - fabri - puoi - ammazzarti

Le critiche a Fabri Fibra dai fan di Liam Payne: “Tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction” - Le tensioni tra fan di Fabri Fibra e Liam Payne esplodono sui social, scatenando confronti accesi e battute pungenti.

Fabri Fibra, dopo l’uscita dell’11° album in studio Mentre Los Angeles Brucia, ha ricevuto delle critiche per la presenza di barre su Liam Payne e Sangiovanni in Karma Ok. Immediata la risposta del rapper Vai su Facebook

Le critiche a Fabri Fibra dai fan di Liam Payne: Tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction; “Tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction”: Fabri Fibra criticato per la citazione…; Fabri Fibra difende la sentenza per diffamazione a Valerio Scanu: Non è contro la libertà d'espressione.

Le critiche a Fabri Fibra dai fan di Liam Payne: “Tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction” - Fabri Fibra, dopo l'uscita dell'11° album in studio Mentre Los Angeles Brucia, ha ricevuto delle critiche per la presenza di barre su Liam Payne e Sangiovanni ... Come scrive fanpage.it

Karma OK di Fabri Fibra provoca con riferimenti alla morte di Liam Payne e una frecciata a Sangiovanni - Il suo nuovo disco, Mentre Los Angeles Brucia, è uscito solo ieri 20 giugno e già se ne parla ovunque. Riporta novella2000.it