TS – Operazione folle e senza senso

L'ultima mossa del Milan scuote gli animi dei tifosi, lasciando spazio a domande e dubbi. Dopo le cessioni di Theo Hernandez e Reijnders, anche Camarda sembra destinato a lasciare Milano, trasferendosi al Lecce con una formula di prestito. Una decisione che ha diviso il pubblico, alimentando discussioni sulla strategia del club. Ma cosa riserva il futuro per i rossoneri? Scopriamolo insieme.

2025-06-24 12:53:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Dopo Theo Hernandez e Reijnders anche Camarda è pronto a lasciare il Milan. La dirigenza rossonera ha trovato un accordo con il Lecce per un trasferimento dell’attaccante con la formula del prestito con diritto di riscatto. I milanesi però conservano il controriscatto, nel caso in cui ci fosse la volontĂ di riportarlo a Milano. Una scelta che non ha convinto i tifosi che hanno criticato aspramente l’operazione. Camarda al Lecce, l’indignazione dei tifosi del Milan. Non appena la notizia è divenuta di dominio pubblico, i tifosi del Milan sono insorti in massa sui social mettendo in luce un forte malcontento per la cessione di Camarda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com