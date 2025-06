Trumpsia Israele che Iran hanno violato il cessate il fuoco

In un clima di crescente tensione, Donald Trump accusa sia Israele che Iran di aver violato il cessate il fuoco da lui annunciato. Il presidente statunitense esprime delusione nei confronti di entrambi i Paesi, con particolare sfiducia verso Israele, che avrebbe già lanciato missili subito dopo l’accordo. Questa escalation mette in crisi gli sforzi diplomatici e rischia di riaccendere un conflitto già complesso. La situazione rimane delicata e in continua evoluzione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sia Israele sia l' Iran hanno violato il cessate il fuoco da lui annunciato poche ore prima e che non era soddisfatto di nessuno dei due Paesi ma in particolar modo di Israele. Lo riportano i media internazionali. Parlando ai giornalisti prima di partire per il vertice della Nato all'Aja, Trump ha affermato che Israele ha "sganciato" missili subito dopo aver accettato l'accordo. Riguardo all'Iran, Trump ha affermato che le capacità nucleari del Paese sono esaurite e che non ricostruirà mai il suo programma nucleare.

