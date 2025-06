Trump vola al vertice Nato ma prima rivendica la tregua imposta a Iran e Israele | È stato un onore fermare la guerra

Donald Trump, salendo al vertice della NATO, rivendica con orgoglio il suo ruolo fondamentale nel favorire la tregua tra Iran e Israele, affermando che è stato un onore fermare la guerra e smantellare le capacità nucleari. In un post sul suo social, il presidente americano sottolinea come entrambi i paesi desiderassero porre fine ai conflitti, lasciando intendere che il suo intervento abbia segnato una svolta storica. Il suo messaggio si chiude con una promessa di pace e stabilità, pronta a influenzare le decisioni internazionali.

«Sia Israele che l'Iran volevano fermare la guerra. È stato un grande onore per me distruggere tutti gli impianti e le capacità nucleari e poi, fermare la guerra». Donald Trump in un post sul suo social rivendica il risultato della tregua raggiunta nelle ultime ore. È l'ultimo post scritto dal presidente americano prima del volo per l'Aja, in vista del vertice della Nato. Il cessate il fuoco annunciato da Trump a partire dalle 6 del mattino del 24 giugno, ora italiana, sebbene esile, ha fermato le ostilità. Trump rivendica di avere imposto vigorosamente la tregua e Iran e Israele. Durante le prime 12 ore di tregua non si sono registrate vittime né feriti, fatta eccezione per un attacco israeliano contro un radar nel nord dell'Iran.