Trump | Violata la tregua da entrambe le parti non sanno cosa c fanno

La scena internazionale è in ebollizione: Trump accusa entrambe le parti di aver violato la tregua, mentre respinge l’offerta di aiuto di Putin sull’Iran, preferendo concentrarsi sull’Ucraina. In un gioco di alleanze e tensioni, le mosse dei leader sembrano determinare il futuro di peace e stabilità globale. Ma cosa ci riserva il prossimo capitolo di questa intricata partita diplomatica? Solo il tempo potrà svelarlo.

Trump assicura di non volere un cambio di regime a Teheran ("porterebbe solo caos") e risponde a Putin che ha offerto aiuto sul dossier iraniano: "Non serve, ma ho bisogno di aiuto con te per trovare un accordo sull'Ucraina".

