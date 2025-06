Trump | Tregua tra Israele e Iran la guerra è finita Ma i missili continuano | 4 morti a Beer Sheva missili su Teheran

In un clima di tensione e speranze di pace, Donald Trump ha annunciato su Truth che la tregua tra Iran e Israele è ora in vigore, promettendo una fine alle ostilità. Tuttavia, i recenti attacchi e le vittime, tra cui quattro morti a Beer Sheva e missili su Teheran, fanno riflettere sulla fragile stabilità della regione. La guerra sembra conclusa, ma i fumi del conflitto continuano a solcare il cielo mediorientale.

Donald Trump ha scritto sul suo social network Truth che il cessate il fuoco tra Iran e Israele «è ora in vigore». L'annuncio del presidente statunitense era arrivato qualche ora fa quando, in un'intervista esclusiva a Nbc News, aveva sostenuto che la guerra tra Israele e Iran fosse finita e che il cessate il fuoco sarebbe stato "illimitato". Alla domanda su quanto durerà la tregua, il presidente.

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

