Trump annuncia con fiducia che il cessate il fuoco tra Iran e Israele è ora in vigore, segnando la fine di una lunga escalation di tensioni. La tregua, entrata in vigore alle 6, potrebbe rappresentare un'opportunità storica per la stabilità nella regione, a patto che entrambe le parti rispettino gli accordi. Un momento che potrebbe cambiare radicalmente il panorama geopolitico, ma resta da vedere se durerà nel tempo.

Il governo israeliano ha annunciato di aver raggiunto "tutti gli obiettivi" della sua guerra contro l'Iran. Donald Trump ha scritto sul suo social network Truth che il cessate il fuoco tra Iran e Israele «è ora in vigore». Una tregua che «potrebbe reggere» se entrambe le parti si impegneranno a rispettarla. Lo ha detto un funzionario israeliano al sito di notizie Walla. «Trump ha annunciato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Tregua tra Israele e Iran, la guerra è finita". Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 6

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar - Dopo dodici giorni di tensione e raid telefonati tra Teheran e le basi statunitensi in Qatar, si apre una nuova pagina di speranza.

Nella notte italiana Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un "cessate il fuoco completo e totale" tra Israele e Iran. La tregua "durerà per sempre", ha affermato il presidente Usa in un'intervista alla Nbc. Alle prime ore del mattino, tuttavia, si registra

Israele-Iran, Trump: concordata tregua di 12 ore, 4 morti a Beer Sheva per impatto missile dall'Iran - Il cessate il fuoco tra Israele e Iran è entrato in vigore alle 7:30 ora di Teheran e le 7:00 di Tel Aviv (le 6 in Italia).

Trump annuncia la tregua fra Israele e Iran: "La guerra finirà" - Secondo il presidente degli Stati Uniti, la pace, dopo un cessate il fuoco scaglionato, "sarà per sempre"