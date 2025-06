Trump | Tregua tra Israele e Iran di 12 ore poi la guerra sarà finita La svolta dopo gli strike deboli di Teheran contro le basi Usa | La diretta

La tensione tra Israele e Iran sembra aver raggiunto un punto di svolta, con una tregua di 12 ore seguita da un presunto blitz senza danni né vittime, mentre Trump definisce gli strike di Teheran come "debole". La recente intesa per un primo cessate il fuoco apre uno spiraglio di speranza in un conflitto che minacciava di ampliarsi. Resta da vedere se questa fragile pace possa consolidarsi e portare a un dialogo duraturo.

Blitz della repubblica islamica contro la base Usa in Qatar. Nessun danno e nessuna vittima. Trump: "Attacco debole" Poi l'annuncio di un'intesa tra Tel Aviv e Teheran per un primo cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Tregua tra Israele e Iran di 12 ore, poi la guerra sarà finita". La svolta dopo gli strike "deboli" di Teheran contro le basi Usa | La diretta

In questa notizia si parla di: trump - tregua - israele - iran

Israele-Iran, Trump: “Tutti evacuino Teheran”. Il G7 difende Israele, ma cresce il fronte per una tregua - In un clima di tensione crescente, il mondo osserva con apprensione le ultime evoluzioni tra Israele, Iran e gli Stati Uniti.

| Clicca Mi piace! Israele-Iran, Macron risponde a Trump: “Ha cambiato idea su tregua”: #ILMONITO (#Adnkronos) – Donald Trump punge, Emmanuel Macron replica. Va in scena il botta e risposta tra il presidente degli Stati L'articolo Israele-Iran, Macron rispo Vai su Facebook

La giornalista @laramps a @siamonoitv2000: «Non ci sono leadership forti in questo momento. È difficile che si arrivi ad una tregua». Le puntate: http://play2000.it/detail/12 #USA #Trump #Israele #Iran #MedioOriente Vai su X

Israele-Iran, Trump annuncia il cessate il fuoco: Sarà completo e totale; Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele; L'Iran risponde a Trump, missili sulla base in Qatar.

Trump, Israele e Iran hanno concordato una tregua di 12 ore - LIVE BLOG - Entrerà in vigore tra circa 6 ore, quando avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso (ANSA) ... Scrive ansa.it

Guerra Iran, Trump: «Tregua di 12 ore tra Teheran e Israele. Poi la guerra dei 12 giorni sarà finita» - Trump ha annunciato che l'Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco di 12 ore. Lo riporta ilmessaggero.it