Trump | Tregua in atto Ma Israele denuncia attacchi iraniani E vuol rispondere

Una fragile tregua tra Iran e Israele potrebbe presto vacillare, nonostante le parole rassicuranti di Trump su Truth Social. Mentre il presidente americano annuncia che il cessate il fuoco è in vigore, Tel Aviv denuncia attacchi missilistici provenienti dall'Iran e promette risposte decise. La regione si trova nuovamente sull'orlo di un’escalation: cosa riserveranno i prossimi giorni?

"Il cessate il fuoco è ora in vigore. Si prega di non violarlo!". Lo scrive su Truth social il presidente Usa Donald Trump, che nelle scorse ore ha annunciato la tregua tra Iran e Israele. Ma Tel Aviv denuncia attacchi iraniani con lancio di missili. E annuncia che "ci saranno risposte adeguate" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Trump: “Tregua in atto”. Ma Israele denuncia attacchi iraniani. E vuol rispondere

