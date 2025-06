Trump svela l’sms di Rutte Nato | L’Europa pagherà il 5% in spese militari grazie a te

Scopri come un semplice scambio di messaggi tra il segretario generale della NATO, Mark Rutte, e Donald Trump, rivela i retroscena delle decisioni strategiche e diplomatiche che potrebbero influenzare il futuro dell’Europa. Un intreccio di ammirazione e politica che svela i veri motivi dietro l’aumento delle spese militari al 5%. Ma cosa c’è di più sorprendente dietro a queste parole? Il mistero si svela nel nostro approfondimento.

Un messaggio zeppo di lodi e complimenti, che sembra trasudare ammirazione e ossequio nei suoi confronti. Abbastanza da mandare Donald Trump in solluchero e spingerlo a pubblicarlo sui suoi social. Il mittente? Il segretario generale della Nato Mark Rutte, che in una serie di sms al presidente degli Stati Uniti ha lasciato intendere in maniera cristallina come dietro la scelta della Nato di alzare la spesa militare e in sicurezza al 5% – che sarà ratificata nel vertice de L’Aja entro domani – ci sia la volontà dell’inquilino della Casa Bianca. Rutte è incontenibile nei complimenti al presidente degli Stati Uniti, sia per il raid contro l’Iran che sembra aver chiuso la guerra di 12 giorni portata avanti da Israele che per l’aver convinto gli alleati della Nato a spendere oltre il doppio di quanto fanno finora in armi e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it