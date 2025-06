Trump su Israele e Iran | Tregua violata non sanno cosa c stanno facendo Poi esulta | Onorato di aver fermato la guerra Teheran | L' arricchimento dell' uranio riprenderà Petrolio ancora in calo

Le tensioni tra Israele e Iran si infiammano, con violazioni della tregua e minacce di rappresaglie. Trump, ex presidente noto per la sua politica decisa, commenta: «Violazioni da entrambe le parti, non sono contento» e si dice onorato di aver contribuito a fermare la guerra. La scena internazionale resta in attesa di sviluppi cruciali, mentre si cerca di evitare un’escalation che potrebbe coinvolgere l’intera regione. La pace, ora più che mai, è un obiettivo fragile e fondamentale.

Israele: «Intercettati missili», Katz annuncia la rappresaglia. Trump: ««Violazioni da entrambe le parti, non sono contento». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump su Israele e Iran: "Tregua violata, non sanno cosa c... stanno facendo". Poi esulta: "Onorato di aver fermato la guerra". Teheran: «L'arricchimento dell'uranio riprenderà». Petrolio ancora in calo

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar - Dopo dodici giorni di tensione e raid telefonati tra Teheran e le basi statunitensi in Qatar, si apre una nuova pagina di speranza.

Israele-Iran, Trump annuncia il cessate il fuoco (già violato nel giro di qualche ora); Israele accusa l’Iran di aver violato la tregua; Ira di Trump: Violata la tregua da entrambe le parti, non sanno cosa c... fanno | Poi sente Netanyahu: Israele non attaccherà l'Iran.

Trump si incazza con Israele e lo avverte di rispettare la tregua con l’Iran: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage. fanpage.it scrive

Iran, la ‘guerra dei 12 giorni’ dall’attacco di Israele alla tregua annunciata da Trump - Dall'attacco preventivo' di Israele alla fragile tregua annunciata a sorpresa da Donald Trump dopo l'entrata nel conflitto degli Stati Uniti e la risposta ... Secondo msn.com