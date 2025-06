Trump sorprende il mondo | annuncio a sorpresa del cessate il fuoco tra Israele e Iran

In un colpo di scena che ha scosso il panorama internazionale, Donald Trump ha annunciato a sorpresa il cessate il fuoco tra Israele e Iran, dopo notti di tensione e scontri. Il presidente USA, con un post deciso su Truth, ha invitato entrambe le parti a rispettare l’accordo, lasciando il mondo intero a chiedersi quali siano le implicazioni di questa mossa inaspettata. Un passo che potrebbe ridefinire gli equilibri regionali e globali, ma quali saranno le conseguenze reali?

Il cessate-il-fuoco tra Israele e Iran ha avuto inizio stamani, dopo una notte concitata di attacchi e dichiarazioni. Il presidente Usa Donald Trump, con un post sul suo social Truth, scritto tutto in lettere maiuscole, ha annunciato: “Il cessate il fuoco è ora in vigore. Vi prego di non violarlo. Donald J. Trump, presidente degli Stati uniti”. E’, questo, un esito che pochi si sarebbero attesi di vedere quando, ieri sera, l’Iran era stato conseguente lanciando una raffica di missili contro la base Usa in Qatar di al Udeid, in rappresaglia degli attacchi americani contro una serie di siti del programma nucleare della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it