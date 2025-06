Trump | Sia Israele che l' Iran hanno violato il cessate il fuoco

Il presidente Donald Trump esprime forte delusione per le recenti violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Iran, sottolineando l'importanza di stabilità e dialogo nella regione. Prima di partire per il vertice NATO all'Aia, ha invitato tutte le parti coinvolte a rispettare gli accordi e a lavorare per una soluzione duratura, riaffermando così il ruolo degli Stati Uniti come mediatore in un contesto così delicato.

Il presidente statunitense Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per il vertice NATO all'Aia - si è detto molto deluso dal fatto che sia Israele che l'Iran abbiano violato il cessate il fuoco. . 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump: "Sia Israele che l'Iran hanno violato il cessate il fuoco"

Iran, lanciati 2 missili su Israele, violato cessate il fuoco annunciato da Trump, poi intercettati, Katz: “Attaccheremo Teheran” - La tensione tra Iran e Israele si riaccende dopo che l'Iran, violando il cessate il fuoco annunciato da Trump, ha lanciato due missili verso Israele, intercettati dalle difese israeliane.

Translate postIran, lanciati 2 missili su Israele, violato cessate il fuoco annunciato da Trump, poi intercettati, Katz: “Attaccheremo Teheran” Vai su X

L'esercito israeliano afferma di aver intercettato alcuni missili iraniani diretti verso Israele. Questo significherebbe una violazione del cessate il fuoco di 12 h proposto da Trump, a sole poche ore dall'entrata in vigore della tregua. Cosa sappiamo a riguardo?

Il fragile cessate il fuoco. Trump: Violato da entrambe le parti. Teheran: Oltre 600 morti - Trump insoddisfatto parla coi giornalisti prima del vertice Nato: Entrambi i Paesi hanno violato la tregua; Israele accusa l’Iran di aver violato il cessate il fuoco annunciato da Trump: cosa sappiamo; Iran-Israele, le news. Trump: “Entrambi le parti hanno violato la tregua”.

Iran-Israele, accuse incrociate sulla tregua violata. Che succede dopo l'annuncio di Trump - Le accuse incrociate tra Israele e Iran fanno temere che la tregua annunciata dal presidente Americano, Donald Trump, sia troppo fragile per ... Si legge su iltempo.it

Tregua Israele-Iran: scambio di accuse per aver violato cessate il fuoco in entrambi i Paesi - Il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump tra Israele e Iran è entrato in vigore alle 7:30 ora di Teheran e le 7:00 di Tel Aviv (le 6 in Italia). Segnala msn.com