Trump sbarca in Europa per il vertice Nato Rutte lo coccola | Spese militari al 5% successo storico Il rebus dell’incontro con Zelensky

Il vertice della NATO all’Aja ha preso il via con una serie di incontri di grande rilievo internazionale, tra cui l’arrivo di Trump in Europa e il caloroso benvenuto di Rutte. Spese militari al 5%, successi storici e il rebus dell’incontro con Zelensky dominano l’agenda, mentre le sfide e le alleanze si rafforzano in vista di un futuro incerto. Ma cosa riserverà questo incontro cruciale?

Si è aperto martedì 24 giugno all’Aja il vertice della Nato, con una fitta agenda di incontri politici e internazionali. Nel primo pomeriggio era prevista una sessione dedicata all’industria della difesa, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Previsto anche un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, organizzato dal premier olandese Mark Rutte, padrone di casa del summit. L’appuntamento clou della giornata è atteso per la sera, con l’arrivo di Donald Trump intorno alle 18, in tempo per la cena ufficiale offerta dai reali dei Paesi Bassi ai 32 Paesi alleati. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: vertice - nato - trump - sbarca

