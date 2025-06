Trump pubblica messaggio di Rutte ' Europa pagherà molto'

Donald Trump sorprende ancora: su Truth, rivela un messaggio privato di Mark Rutte che celebra il successo dell'Europa nel vertice de L'Aja. Con parole di approvazione e incoraggiamento, il presidente Usa riconosce i passi avanti dell'Europa nel contribuire in modo equo alla sicurezza globale. Questa comunicazione mette in luce le sfide e le opportunità di un impegno condiviso, lasciando il mondo a chiedersi quale sarà il passo successivo in questa intricata partita diplomatica.

Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth un messaggio privato inviato dal segretario generale della Nato Mark Rutte in cui gli faceva i complimenti per il "grande successo" che si profila al vertice de L'Aja. " L'Europa pagherà il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria", si legge. "Otterrai qualcosa che nessun altro presidente americano è riuscito a fare in decenni. Non è stato facile ma siamo riusciti a far sì che tutti si impegnino a raggiungere il 5%", si legge ancora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net