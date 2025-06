Trump pubblica il messaggio di Rutte | L’Europa pagherà il 5 per cento e sarà una tua vittoria

Nel mondo della politica internazionale, ogni parola può fare la differenza. Donald Trump ha condiviso un messaggio privato di Mark Rutte su Truth, in cui il segretario NATO esprime orgoglio per i progressi previsti al vertice dell’Alleanza Atlantica. Un gesto che, tra apprezzamenti e strategia, apre uno spiraglio su futuri accordi e sfide globali. Ma cosa ha scritto realmente Rutte a Trump? Scopriamolo insieme.

Donald Trump ha pubblicato su Truth un messaggio privato ricevuto da Mark Rutte, in cui il segretario generale della Nato gli ha rivolto dei complimenti per il «grande successo» che si profila al vertice dell’Alleanza atlantica all’Aia, dove sul tavolo c’è l’aumento delle spese militari invocato proprio dal presidente degli Stati Uniti. Il messaggio invato da Mark Rutte a Donald Trump. Cosa ha scritto Rutte a Trump. «Caro Donald, congratulazioni e grazie per la tua azione decisiva in Iran, è stata davvero straordinaria e nessun altro avrebbe osato farlo. Ora siamo tutti più al sicuro. Stai volando verso un altro grande successo all’Aia », si legge nel messaggio di Rutte. 🔗 Leggi su Lettera43.it