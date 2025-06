Trump | Proverò a fermare Israele non deve sganciare quelle bombe

In un momento di crescente tensione, il presidente USA Donald Trump si inserisce come mediador per scongiurare un'escalation militare tra Israele e Iran. Con un appello deciso, invita a evitare azioni drastiche e a mantenere la fragile tregua. La sua voce, forte e chiara, ci ricorda quanto sia fondamentale il dialogo in situazioni delicate. La pace è un obiettivo che vale ogni sforzo, e Trump sembra voler fare tutto il possibile per raggiungerlo.

Il presidente Usa Donald Trump starebbe mediando con Israele per evitare che crolli la fragile tregua accordata con l'Iran. "Non sganciate quelle bombe. Se lo fate, è una violazione grave. Riportate a casa i vostri piloti, subito!" ha scritto su Truth. . 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump: "Proverò a fermare Israele, non deve sganciare quelle bombe"

Israele-Iran: bombe su Fordow, centrale nucleare chiave di Teheran. Trump: «Putin può mediare». Il giallo del veto su Khamenei?Media: «Khamenei fuggito in un bunker con tutta la famiglia» - Tensioni alle stelle tra Israele e Iran: bombe sulla centrale di Fordow, un’ombra di crisi che coinvolge Trump, Putin e le alte sfere di Teheran.