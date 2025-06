Trump proclama la tregua tra Iran e Israele le ultime bombe prima della pace | 9 morti a nord di Teheran

In un clima di tensione e tensioni crescenti nel Medio Oriente, Trump annuncia una svolta storica: la proclamazione di una tregua tra Iran e Israele, con le ultime esplosioni che sembrano segnare l'inizio di un percorso verso la pace. Nel frattempo, un blitz di Teheran contro una base americana in Qatar si conclude senza vittime, minimizzando i rischi di escalation. È il momento di capire se questa nuova dinamica possa davvero cambiare le carte in tavola.

Blitz di Teheran contro la base Usa in Qatar, ma nessun danno è stato inflitto e nessuna vittima è stata provocata. Il tycoon assicura di essersi trattato di un "attacco debole", facendo sapere che l'Iran aveva avvisato Washington. Una mossa che ha evitato di innescare quel processo che avrebbe provocato la reazione degli Stati Uniti.

