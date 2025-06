Trump posta il messaggio del segretario Nato Rutte | L'Europa pagherà molto è una grande vittoria per te

In un gesto che sottolinea l'importanza delle alleanze internazionali, Donald Trump ha condiviso un messaggio di apprezzamento dal segretario generale della NATO, Mark Rutte. La comunicazione elogia il successo in Iran e annuncia un accordo storico sull'aumento delle spese militari del 5%, rafforzando il fronte euro-atlantico. Un momento che apre nuove prospettive geopolitiche: la scena mondiale si prepara a cambiare volto. Continua a leggere.

Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth un messaggio privato inviatogli dal segretario generale della Nato Mark Rutte in cui quest'ultimo gli faceva i complimenti per il "grande successo" in Iran e annunciava l'accordo sull'aumento delle spese militari al 5% con gli altri Paesi alleati: "SarĂ la tua vittoria". 🔗 Leggi su Fanpage.it