Trump perché sull' Iran non ci si può fidare di quello che dice

In un clima di crescente tensione internazionale, le dichiarazioni di Trump sull’Iran sembrano più un mosaico di provocazioni e disorientamenti che una strategia coerente. Tra notizie false, propaganda e repentini cambi di posizione, il rischio di confusione e fraintendimenti cresce, facendo dubitare della reale affidabilità delle sue parole. Ma cosa cela realmente questa retorica altalenante? La risposta potrebbe svelare molto su come si sta gestendo questa delicata crisi.

Kyiv studia l’operazione israeliana in Iran, prende appunti e dice: non sarà Trump a fermare Putin - Kyiv osserva attentamente le recenti operazioni israeliane contro gli impianti nucleari iraniani, sottolineando come queste azioni possano influenzare gli equilibri globali.

Donald Trump ha confermato che il cessate-il-fuoco Israele-Iran è entrato in vigore e ha pregato le parti di «non violarlo». Con un post sul suo social network, Truth, scritto tutto in lettere maiuscole, il presidente Usa ha scritto: «Il cessate il fuoco è ora in vigore. Vai su Facebook

Trump, perché sull'Iran non ci si può fidare di quello che dice; L’attacco di Trump e la diplomazia iraniana “tradita”; Israele attacca il sito nucleare di Isfahan, bombardieri partono dagli Usa: gli ultimi tentativi europei di accelerare un’uscita diplomatica.

Cessate il fuoco Iran-Israele: “La guerra è finita”. Ma c’è da fidarsi di Trump e Netanyahu? - “La guerra è finita, non si spareranno mai più”, ha dichiarato trionfalmente Trump, mentre da Teheran e Tel Aviv sono arrivate conferme, seppur caute, sulla tregua. Segnala tag24.it