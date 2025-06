Trump | non voglio un cambio di regime in Iran

Donald Trump si pronuncia sulla situazione in Iran, esprimendo il desiderio di una risoluzione pacifica e senza caos. Sottolinea che un cambio di regime comporta inevitabilmente disordini e spera in un rapido ristabilimento della calma. Le sue parole invitano a riflettere sull'equilibrio tra intervento e non ingerenza in un contesto delicato, lasciando aperta la porta a futuri sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità internazionale.

Milano, 24 giu. (askanews) - In Iran "vorrei vedere la situazione calmarsi il più rapidamente possibile. Un cambio di regime richiede caos, e idealmente non vogliamo vedere così tanto caos. Quindi vedremo come andrà". Lo ha detto il presidente usa Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: non voglio un cambio di regime in Iran

Macron: "Trump ha cambiato idea su Iran, grande errore il cambio di regime con la forza"

La tregua salta subito. Trump attacca Netanyahu: "Non bombardare". E si sfoga: "Israele e Iran non sanno più cosa c… fanno". "Cambio di regime? No, sarebbe caos"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato domenica alla possibilità di un cambio di regime in Iran, poche ore dopo l'attacco a tre siti nucleari iraniani

Le folli 24 ore di Trump: dal cambio di regime in Iran alla tregua; Perché non ci si può fidare di quello che dice Trump sull'Iran; La fragile tregua. Pezeshkian: No ad armi nucleari, vogliamo far valere i nostri diritti legittimi - L'IDF: Ora l'attenzione ritorna su Gaza.

