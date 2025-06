Trump non voglio un cambio di regime in Iran sarebbe caos

Donald Trump ribadisce la sua posizione chiara: non desidera un cambio di regime in Iran, poiché teme che possa scatenare il caos. Durante una conversazione con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, l’ex presidente ha sottolineato l’importanza di evitare ulteriori destabilizzazioni nella regione. La sua riflessione si inserisce in un contesto geopolitico complesso, dove ogni mossa può avere ripercussioni globali. La questione rimane al centro del dibattito internazionale, lasciando aperte molte domande sul futuro.

Non voglio vedere un cambio di regime in Iran. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. I cambi di regime creano " caos e non vogliamo vedere caos", ha affermato Trump.

Tregua Israele Iran, Trump: «Non ci saranno altre violazioni. Non voglio il cambio di regime a Teheran, sarebbe il caos» - La possibile tregua tra Israele e Iran, annunciata da Trump con scadenza alle 6 di stamani, rappresenta un barlume di speranza in un panorama di tensione crescente.

